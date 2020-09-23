Юрист из Карелии считает, что экспертизу по делу Юрия Дмитриева проведут "карманные" эксперты

Заслуженный юрист России и Карелии, бывший депутат парламента республики Александр Лукин высказался о решении Верховного суда республики назначить новую экспертизу фотографий, которые фигурируют в деле исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

Известный карельский юрист, выступавший в декабре 2019 года свидетелем защиты по делу обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери Юрия Дмитриева, прокомментировал ситуацию с назначением новой экспертизы.

"По моему мнению, доверия к законности решения этого Верховного суда РК у людей уже очень мало, потому что этому суду сначала не понравился оправдательный приговор, теперь не понравился относительно мягкий. И? Теперь этим судом очень быстренько назначена новая экспертиза, которая за несколько дней уже будет готова, то есть суд заранее знает срок готовности этого заключения, а проводить эту экспертизу теперь будут свои местные, так и напрашивается "карманные" эксперты. Какую цель поставил перед собой суд, или ему кто-то? Полагаю, доказать всем, что прав тот, у кого больше прав - и причем здесь Закон? Такое "правосудие" дискредитирует веру граждан России в возможность действительно законного правосудия", - считает Александр Лукин.

По мнению юриста, скорее всего люди и в России, и за рубежом, будут убеждены, что этот суд выполняет поручение власти, ему совсем не важно было ли в действительности совершено преступление.

"Самое противное заключается в том, что, вынося такие явно спорные решения, этот суд даёт вполне обоснованную почву для врагов России как внутри страны, так и за рубежом тоже, а в результате, в конечном счете, к России как государству и к гражданам относятся как к изгоям. Если бы этот суд руководствовался юридическим постулатом: "Пусть рушится мир, но торжествует Закон" это правосудие можно было понять и принять, но, к сожалению, по моему мнению, в этом случае торжеством Закона совсем не пахнет", - прокомментировал решение Верховного суда Карелии о назначении новой экспертизы по делу осужденного за педофилию Юрия Дмитриева экс-депутат.

Ранее адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев сообщил, что результаты экспертизы могут быть представлены на следующем заседании суда, которое состоится в Петрозаводске 29 сентября.

"Я так полагаю, что суд уже знает о том, что экспертиза к этому времени будет готова. Это не принято. Обычно дело приостанавливается на производство экспертизы – это если серьезно подходить к этой экспертизе. А такая ситуация, когда суд уже, значит, сегодня через семь дней назначает следующее судебное заседание, вероятно, будучи уверенным, что экспертиза будет готова, такое я встречаю впервые", - заключил Виктор Ануфриев.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

На данный момент Верховный суд республики рассматривает апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска. Следующее заседание суда назначено на 29 сентября.