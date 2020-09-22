В Карелии суд назначил новую экспертизу по делу осужденного за педофилию Юрия Дмитриева

Верховный суд республики назначил новую экспертизу фотографий, которые фигурируют в деле исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Виктор Ануфриев, представляющий в суде интересы поисковика Юрия Дмитриева.

"По инициативе суда была назначена судебная экспертиза фотографий по так называемому первому делу", - заявил Ануфриев по телефону.

Экспертизу должны провести специалисты из столицы Карелии, сказал Виктор Ануфриев. До этого исследованиями материалов из дела Дмитриева занимались эксперты из Москвы и Петербурга, пояснил защитник.

"Были экспертизы. В Санкт-Петербурге этот вопрос рассматривался, в Москве. И специалисты там давали ряд профессиональных заключений. Ну вот почему-то суд решил воспользоваться услугами петрозаводских специалистов, если он таковых найдет, конечно, и получить еще одну, скажем так, дополнительную экспертизу", - пояснил Виктор Ануфриев.

По мнению защитника Юрия Дмитриева, результаты экспертизы могут быть представлены на следующем заседании суда, которое состоится в Петрозаводске 29 сентября.

"Я так полагаю, что суд уже знает о том, что экспертиза к этому времени будет готова. Это не принято. Обычно дело приостанавливается на производство экспертизы – это если серьезно подходить к этой экспертизе. А такая ситуация, когда суд уже, значит, сегодня через семь дней назначает следующее судебное заседание, вероятно, будучи уверенным, что экспертиза будет готова, такое я встречаю впервые", - заключил Виктор Ануфриев.

Как сообщалось ранее, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

На данный момент Верховный суд республики рассматривает апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска. Следующее заседание суда назначено на 29 сентября. Процесс идет в закрытом режиме.

Юрий Дмитриев не признает вину.