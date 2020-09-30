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Юрист объяснила, почему следует продолжать борьбу за Каменный бор в Петрозаводске

Новости. Общество
15:37, 01 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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Защитники Каменного бора намерены продолжат отстаивать парк, поскольку считают, что суд в Петербурге вынес юридически противоречивое решение.

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил  решение Верховного  суда  Карелии  о незаконности выделения  городской администрацией  участка в  парке "Каменный бор"  под строительство детсада. 

Защитники парка считают, что, согласно решению апелляционного суда, образуется противоречие между генеральным планом и правилами землепользования и застройки городских территорий, которое недопустимо по закону. Об этом "Столице на Онего" сообщила юрист Ольга Тужикова, представляющая интересы защитников Каменного бора.

По словам Тужиковой, согласно генплану, Каменный бор является рекреационной зоной зеленых насаждений общего пользования. Одновременно с этим правила землепользования и застройки предполагают возведение там детсада. По оценке юриста, в таком случае генеральный план и ПЗЗ вступают в противоречие друг с другом, но при этом большую юридическую силу имеет именно генплан, не предполагающий никакой стройки в зоне конфликта интересов.

Таким образом, в суде защитники бора оспаривают правомерность формирования территориальной зоны для возведения детсада в парке Каменный бор, который является зоной зеленых насаждений. Сперва суд в Карелии признал незаконным формирование такой территориальной зоны, а затем апелляционный суд отменил это решение, посчитав, что власти действовали в рамках закона.

"Мне непонятно, чем они будут обосновывать такое решение, поэтому вот мы с нетерпением ждем мотивировки. То есть они должны в течение десяти дней после оглашения вынести мотивированное апелляционное определение, где указать, почему они решили, что законно противоречие ПЗЗ генплану", - сказал Ольга Тужикова.

Юрист заявила, что защитники будут обжаловать новое судебное решение в Третьем кассационном суде.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.

Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Затем активисты восстановили памятный знак.

Защитники парка требуют от городских и республиканских властей остановить стройку. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-10-01 16:55:27
Либерастную шелупонь судить будем семьями. Нормальных слов не понимают.
Off
2020-10-01 17:14:46
новый, не зовут тебя в баню к жирику ..либерасты . Ты серьги воткни в ухи ,может сработает.. )))
кир
2020-10-01 16:28:55
"Наш либерал- это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить." Ф.М. Достоевский.
zanoza
2020-10-01 16:02:26
Напишут в мотивированном апелляционном определении чушь и ахинею, которую можно будет оспорить.
кир
2020-10-01 15:52:02
Если радость на всех одна, на всех и беда одна.(с)
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