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Памятник бойцу Якову Степанову стоит в грязной луже посреди стройки детского сада в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Общество
12:40, 20 Сентября 2020
фото: фото и видео: паблик "Хранители Каменного бора"
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Активисты, протестующие против строительства детского сада на месте парка Каменный бор, показали, что происходит на стройплощадке и как выглядит сейчас памятник бойцу Якову Степанову.

Общественники, протестующие против строительства детского сада в микрорайоне Ключевая, где располагался парк Каменный бор и где стоит памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему в 1941 году, защищая Петрозаводск, рассказали, что сейчас происходит на стройплощадке.

"Стройка всё ещё идёт... сейчас строят подпорную стенку для грунта-песка, которая должна поддержать строящийся объект (под условным названием "детский сад") от съезда в скальную пропасть.

Памятник Яше Степанову стоит, правда, к нему вовсю приблизились горы песка, но тронуть не смеют! Статья уголовного кодекса №243.4 ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России") не позволяет!".

"Пока памятник стоит, мы не сдаемся! Если начнутся неправомерные действия, мы будем препятствовать, потому что на нашей стороне закон, который запрещает снос памятников героям Великой Отечественной войны", - говорят активисты.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Также в том районе предполагалось строительство мотоспортивного комплекса.

Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку. 

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов считает стройку законной. Он заявил, что строительство детского сада будет продолжено.

В июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2020-09-20 13:44:11
Какой позор. Перенесите ограждение - отдайте 6 кв.метров территориии памятнику. Бездушные чиновники.
Гость
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