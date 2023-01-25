Юристы рассказали, как поделить имущество при разводе

Юристы популярной юридической компании «Бизнес и Право» рассказали, как делить совместно нажитое имущество.

Сегодня по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы распадается 68 браков из 100. Люди достаточно часто разводятся и перед ними, как правило, встает вопрос: как делить совместное имущество?

Юристы компании «Бизнес и Право» рассеяли популярные ошибки и мифы:

Делить имущество можно только после расторжения брака. Это совсем не так. В соответствии со статье 38 Семейного Кодекса Российской Федерации, раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения. Таким образом, разделить имущество можно и в тот период пока супруги еще состоят в официальном браке.

Я зарабатывал гораздо больше, чем моя супруга, поэтому я имею право на большую часть нажитого имущества.

И это тоже достаточно большое заблуждение, поскольку абсолютно неважно, кто и сколько из супругов зарабатывал в период брака, так же, как и неважно, на кого именно оформлено имущество, нажитое в период брака. Все это делится пополам, даже если супруга ни дня не проработала в период брака и занималась только воспитанием детей. Суд вправе отступить от принципа равенства долей при разделе только в исключительных случаях, которые перечислены в ст. 39 Семейного кодекса РФ, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) заслуживающих внимания интересы одного из супругов. Все эти обстоятельства правильно и грамотно необходимо указать при рассмотрении дела суду.

Какие еще ситуации рассмотрели юристы при разделе имущества, читайтев материале «Что важно знать о разделе имущества».