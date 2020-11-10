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К 2024 году в России планируется запустить систему электронных рецептов

Новости. Общество
22:00, 10 Ноября 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Правительство РФ выделило почти 900 миллионов рублей на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить 898,5 миллиона рублей из резервного фонда правительства РФ на цифровизацию государственных услуг в сфере здравоохранения. Средства пойдут, в частности, на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

Как пояснили в федеральном правительстве, ЕГИСЗ позволит вывести предоставление услуг в сфере здравоохранения в стране на принципиально новый уровень. Предполагается, что к 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг в любом регионе страны будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, а также медицинские документы.

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения будет включать 13 подсистем, в том числе федеральный регистр медицинских работников, федеральный реестр медицинских организаций, федеральную электронную регистратуру, федеральную интегрированную электронную медицинскую карту, федеральный реестр электронных медицинских документов, подсистему ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан. Кроме того, в нее войдут подсистемы мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, а также подсистема мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарственных препаратов.

 

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