890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводчане заплатили за коммунальные услуги на 15% меньше 1
Сегодня 09:00
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске 6
Сегодня 17:08
Самоизоляция на даче в Карелии теряет популярность у туристов 1
Сегодня 09:49
Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления"
Сегодня 13:45

К 9 мая в Карелии обновили мемориалы

Новости. Общество
17:20, 13 Мая 2020
фото: © сайт Правительства Карелии
Загрузка...

Ко Дню Победы в Ляскеля, Хийденсельге и Эссойле обновили мемориалы, сообщили в правительстве Карелии со ссылкой на республиканский Минстрой.

В этом году в Ляскеля и Хийденсельге Питкярантского района обновили мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне. В скверах установили памятные плиты, высадили декоративные растения. Кроме того, в Ляскеля облицевали мемориал воинского захоронения.

В Эссойле Пряжинского района привели в порядок обелиск возле Дома культуры. Здесь уложили брусчатку, обустроили цветник, заменили плиты на постаменте, покрасили памятник.

Напомним, жители Петрозаводска почтили память воинов в День Победы, несмотря на коронавирус.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня

Аналитика

Сегодня 13:45
Политкухня
Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления"
Профильный комитет парламента Карелии высказался против отмены закона о роспуске городского совета Сортавалы.
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах 1
12.05.2020 14:55
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
12.05.2020 10:43
По следам педофила 6
08.05.2020 12:43
Нездоровое питание
07.05.2020 13:36
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 8
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»