К 9 мая в Карелии обновили мемориалы

Ко Дню Победы в Ляскеля, Хийденсельге и Эссойле обновили мемориалы, сообщили в правительстве Карелии со ссылкой на республиканский Минстрой.

В этом году в Ляскеля и Хийденсельге Питкярантского района обновили мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне. В скверах установили памятные плиты, высадили декоративные растения. Кроме того, в Ляскеля облицевали мемориал воинского захоронения.

В Эссойле Пряжинского района привели в порядок обелиск возле Дома культуры. Здесь уложили брусчатку, обустроили цветник, заменили плиты на постаменте, покрасили памятник.

Напомним, жители Петрозаводска почтили память воинов в День Победы, несмотря на коронавирус.