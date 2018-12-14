К чему может привести производственная специализация в Карелии

Правительство России планирует закрепить за регионами производственные специализации, от которых будет зависеть распределение бюджетных средств. Невыполнение рекомендаций может привести к сокращению финансирования.

Минэкономразвития предлагает закрепить за каждым регионом набор производственных специализаций, которые определялись с учетом их конкурентных преимуществ – численности и плотности населения, качества рабочей силы, географического положения, существующей инфраструктуры и др.

Как это может отразиться на экономике таких регионов как Карелия? Свое мнение высказал руководитель Корпорации развития республики Юрий Савельев:

"Честно говоря, более неоднозначной идеи придумать сложно. Чувствуется рука технократов и оптимизаторов. Но далеко не все можно с успехом оптимизировать. Уверен, что результаты такой оптимизации будут не те, которые ожидают".

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