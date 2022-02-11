К Дню защитника Отечества «Кантеле» подготовил программу про любовь и нежность

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, ансамбль «Кантеле» даст концерт в честь сильной половины человечества.

Но вместо ожидаемых номеров в стилистике милитари, традиционных для этого дня, гости Дома «Кантеле» услышат и увидят композиции и постановки, окрашенные мирными тонами.

«Мужчины не только сильные и защитники, но и обладают тонкой душевной натурой, которую тщательно скрывают», — отметили организаторы праздника.

«Для вас, любимые мужчины» — это программа про любовь и нежность, заветные мечты и надежды, про романтику и гармонию. Красивые песни и музыка, неповторимые танцы в исполнении артистов ансамбля создадут праздничное настроение и подарят яркие эмоции», — пообещали в Доме «Кантеле».

Купить билет: https://kantele.ru/afisha/afisha/14344.html

Информация по телефону: 55-91-05 и в сообщениях сообщества.