11:40, 17 Апреля 2019
К экс-директору "Карелия-Маркет" предъявлены требования почти на 45 млн рублей
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Бывшего директора ООО "Торговый дом Карелия-Маркет", которое проходит процедуру банкротства, требуют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 44,9 млн рублей.
Это следует из материалов Арбитражного суда Карелии, который рассматривает дело о банкротстве фирмы.
С заявлением о привлечении Сергея Авишева к субсидиарной ответственности обратился один из конкурсных кредиторов компании – ПАО "ТГК-1". Заявитель просит взыскать с экс-директора 44,9 млн рублей в пользу ООО "Торговый дом Карелия-Маркет", которое имеет долг перед "ТГК-1".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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