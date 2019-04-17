К экс-директору "Карелия-Маркет" предъявлены требования почти на 45 млн рублей

Бывшего директора ООО "Торговый дом Карелия-Маркет", которое проходит процедуру банкротства, требуют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 44,9 млн рублей.

Это следует из материалов Арбитражного суда Карелии, который рассматривает дело о банкротстве фирмы.

С заявлением о привлечении Сергея Авишева к субсидиарной ответственности обратился один из конкурсных кредиторов компании – ПАО "ТГК-1". Заявитель просит взыскать с экс-директора 44,9 млн рублей в пользу ООО "Торговый дом Карелия-Маркет", которое имеет долг перед "ТГК-1".

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