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К омбудсмену Карелии обращаются на языке хинди

Новости. Общество
11:35, 11 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Уполномоченная по правам человека в республике выступила перед членами комитета по государственному устройству и местному самоуправлению карельского парламента.

Перед ежегодным отчетом в Законодательном собрании Карелии уполномоченная по правам человека в республике Лариса Бойченко рассказала о своей деятельности за прошлый год членам депутатского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению. По словам Бойченко, минувший год оказался непростым из-за эпидемии коронавирусной инфекции, но обращений к карельскому омбудсмену не стало меньше. Причем, как отметила уполномоченная по правам человека, эти обращения приходят к ней на самых разных языках. Одно из них оказалось написано на хинди.

Напомним, сама Лариса Бойченко раньше удивила депутатов республиканского парламента тем, что разослала им в мессенджере фотоснимок ее доклада, опубликованного в официальной газете "Карелия". "Что с этим делать, я так и не понял, - написал в социальных сетях депутат Андрей Рогалевич. – Вывод, который я сделал – пользоваться фотокамерой уполномоченный научилась. Осталось освоить работу с электронной почтой и можно идти на второй срок".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-11 11:39:04
Проводите бабулю на пенсию, - сказал мудрый кот.
David .
2021-03-11 11:37:37
если надо, можем на иврите написать. :)
кир
2021-03-11 11:52:34
давидка врет, - сказал кот. Он в морге журнал с ошибками ведёт. Только диаспору позорит.
David .
2021-03-11 12:14:09
кир, ну давай напиши, что думаешь.
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