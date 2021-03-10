К омбудсмену Карелии обращаются на языке хинди

Уполномоченная по правам человека в республике выступила перед членами комитета по государственному устройству и местному самоуправлению карельского парламента.

Перед ежегодным отчетом в Законодательном собрании Карелии уполномоченная по правам человека в республике Лариса Бойченко рассказала о своей деятельности за прошлый год членам депутатского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению. По словам Бойченко, минувший год оказался непростым из-за эпидемии коронавирусной инфекции, но обращений к карельскому омбудсмену не стало меньше. Причем, как отметила уполномоченная по правам человека, эти обращения приходят к ней на самых разных языках. Одно из них оказалось написано на хинди.

Напомним, сама Лариса Бойченко раньше удивила депутатов республиканского парламента тем, что разослала им в мессенджере фотоснимок ее доклада, опубликованного в официальной газете "Карелия". "Что с этим делать, я так и не понял, - написал в социальных сетях депутат Андрей Рогалевич. – Вывод, который я сделал – пользоваться фотокамерой уполномоченный научилась. Осталось освоить работу с электронной почтой и можно идти на второй срок".