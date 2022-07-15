К поиску без вести пропавшего в Петрозаводске подключили водолазов

Пропавшего без вести мужчину будут искать в Онежском озере.

В паблике карельского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация о поиске пропавшего в Петрозаводске Валерия Борисовича З. К поиску пропавшего будут подключены водолазы.

Разыскивать предполагается в акватории Онежского розыска, в районе набережной Варкауса. Сбор состоится в субботу, 23 июля.

Напомним, ранее в Петрозаводске был объявлен в розыск пропавший без вести Валерий Борисович. В МВД уточнили, что пропавший страдает нарушениями психической деятельности.