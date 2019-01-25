В рамках подготовки празднования Дня Карелии в колонии обновили забор

В Медвежьегорске в республиканской больнице №2 завершены работы по замене деревянного забора на металлический, сообщили в УФСИН Карелии.

В ходе выполнения работ приведена в соответствие с новыми требованиями высота ограждения. Произведён монтаж энергосберегающего осветительного оборудования. Усилены несущие конструкции. Материал ограждения имеет высокую антикоррозийную стойкость.

Работы проведены силами ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия и подрядной организации в рамках подготовки к празднованию Дня Карелия в 2019 году в Медвежьегорске.