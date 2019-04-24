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Новости. Общество
15:58, 24 Апреля 2019
фото: pixabay.com

"К протестам мы подготовлены всегда!"

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Руководство регоператора по обращению с ТКО ООО "Автоспецтранс" сообщило о своем отношении к протестной активности населения, несогласного утилизировать на своей территории мусор.

Директор ООО "Автоспецтранс" Алексей Кузнецов заявил, что компания тщательно отслеживает соцсети на предмет активности граждан по теме утилизации мусора.

"Если имеет место какое-то социальное напряжение, немедленно выезжаю либо я, либо один из моих заместителей для того, чтобы эту проблему, во-первых, понять изнутри. Связываемся в том числе с администрацией для того, чтобы понимать, в чем проблема, и пытаться, прежде всего, минимизировать это все. Как правило, подобного рода протестные настроения происходят в виду, может быть, не совсем корректного обвинения в наш адрес", - сказал Кузнецов.

По его словам, на месте руководство компании проводит встречи с местной администрацией и управляющими организациями с целью решения вопросов.

"К протестам мы подготовлены всегда…. То, что имеет место раскачивание ситуации теми или иными заинтересованными силами, мы это прекрасно понимаем. И наша задача – прежде всего, качественно оказать услугу", - заявил Алексей Кузнецов.

Директор карельского регоператора по обращению с ТКО не ответил на вопрос, кого он имеет в виду, говоря о "заинтересованных силах".

Представители "Автоспецтранса" подчеркнули, что ключевые решения проводятся с обязательным участием населения через процедуру публичных слушаний.

"Без общественных слушаний построить или выделить участок не получится", - заявил заместитель директора ООО "Автоспецтранс" Михаил Романенко.

Напомним, ранее по многим регионам страны прошла волна массовых протестов населения против утилизации на их территории мусора из крупных мегаполисов.

"Мусорные протесты" дошли и до Карелии – население Пряжинского района выступило против завоза отходов из соседней Ленинградской области, а жители Кондопожского района встретили в штыки планы республиканских властей построить на территории муниципального образования крупный мусороперерабатывающий комплекс.  

Также в соседней с Карелией Архангельской области активисты вступили в борьбу против строительства масштабного мусорного полигона. 

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Комментарии

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кир
2019-04-24 16:39:04
Банку с огурцами донести до мусорного бака не могут, а суют под кусты. Вы всё ищите причину в начальниках, а я - в простых людях, по спине которых давно кнут не ходил. Сколько свалок уличных эти люди ежегодно делают в Сулажгоре, Пятом поселке и на старой Кукковке. Умом Россию не понять.(с)
Серж
2019-04-24 16:14:54
"К протестам мы подготовлены всегда…. То, что имеет место раскачивание ситуации теми или иными заинтересованными силами, мы это прекрасно понимаем." А.Кузнецов .
Не надо искать политику там где её нет , убирайте мусор и не ищите причин не вывоза его . Если ее не умеете организовать вывоз и переработку мусора -уходите , в Карелии ПОМОЙКА не нужна . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zanoza
2019-04-24 16:06:42
Ждите протест Петрозаводчан против строительства под Петрозаводском каких-то площадок и линий, а по сути полигона.
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