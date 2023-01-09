К жителям Карелии постучалась белочка (ВИДЕО)

В Лахденпохье лесная гостья постучалась в окно местных жителей в надежде на угощение.

В паблике «Подслушано Лахденпохский район» подписчики опубликовали забавное видео с белкой, заглянувшей в окна многоэтажного дома.

«Праздники прошли на ура! К нам сегодня постучалась белочка, муж бедный аж перекрестился и пошёл за минералкой», — подписала видео его автор.

На кадрах видно, как лесная гостья, заинтересовавшись орехами, пытается попасть в квартиру. Вначале белка пугается, на затем берет угощение и уносит его на дерево.