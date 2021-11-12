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К жителям отдаленного микрорайона Петрозаводска вернулось электричество

Новости. Общество
15:26, 26 Декабря 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

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В Соломенном отремонтировали подстанцию, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

«В 13.05 электроснабжение ул. Ботаническая, ул. Горная (частный сектор) восстановлено», - написали в паблике ЕДДС Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в 23.15 в субботу, 25 декабря, произошел пожар на трансформаторной подстанции в Соломенном, без электричества остались жители улицы Ботаническая и частный сектор на улице Горная.

Утром 26 декабря, в воскресенье, представитель пресс-службы АО "Прионежская сетевая компания" на своей странице разместил пост, в котором сообщает, что бригады работают над устранением аварии, и попросил жителей Соломенного чуть-чуть потерпеть: скоро все будет хорошо.

К 13.05 все стало хорошо.

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Комментарии

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