К жителям отдаленного микрорайона Петрозаводска вернулось электричество

В Соломенном отремонтировали подстанцию, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

«В 13.05 электроснабжение ул. Ботаническая, ул. Горная (частный сектор) восстановлено», - написали в паблике ЕДДС Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в 23.15 в субботу, 25 декабря, произошел пожар на трансформаторной подстанции в Соломенном, без электричества остались жители улицы Ботаническая и частный сектор на улице Горная.

Утром 26 декабря, в воскресенье, представитель пресс-службы АО "Прионежская сетевая компания" на своей странице разместил пост, в котором сообщает, что бригады работают над устранением аварии, и попросил жителей Соломенного чуть-чуть потерпеть: скоро все будет хорошо.

К 13.05 все стало хорошо.