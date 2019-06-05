Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:23, 05 Июня 2019
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Кадастровая палата Карелии объяснила, как оформить прописку на даче

Загрузка...

Вступивший с силу с 1 января федеральный закон дает право владельцам дачных домов получить там постоянную прописку, но их жилье должно соответствовать строгим требованиям, которые способны выполнить далеко не все.

Это следует из разъяснений Кадастровой палаты Карелии, подготовленных в ответ на обращения граждан, поступившие в ходе «горячей линии» в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости.

Первое условие, необходимое для постоянной прописке на даче – статус дома. «Садовый дом» считается пригодным лишь для сезонного проживания, а «жилой» – для постоянного, и только в жилом доме можно прописаться, поясняют в Кадастровой палате.

Какие еще требования необходимо выполнить, чтобы прописаться на даче, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
29.05.2019, 13:45
ВИДЕО: На здании МВД в Петрозаводске неизвестный оставил послание
30.05.2019, 08:20
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

Аналитика

04.06.2019 14:02
Капитал
Магия больших цифр не должна обманывать 2
С реализацией нацпроектов во многих регионах России возникли неприятные сложности, и Карелия – не исключение.
Купи квартиру в ЖК "Иволга" на Древлянке и получи кэшбэк
03.06.2019 09:41
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 7
29.05.2019 11:12
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
Вся аналитика

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»