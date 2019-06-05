Кадастровая палата Карелии объяснила, как оформить прописку на даче

Вступивший с силу с 1 января федеральный закон дает право владельцам дачных домов получить там постоянную прописку, но их жилье должно соответствовать строгим требованиям, которые способны выполнить далеко не все.

Это следует из разъяснений Кадастровой палаты Карелии, подготовленных в ответ на обращения граждан, поступившие в ходе «горячей линии» в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости.

Первое условие, необходимое для постоянной прописке на даче – статус дома. «Садовый дом» считается пригодным лишь для сезонного проживания, а «жилой» – для постоянного, и только в жилом доме можно прописаться, поясняют в Кадастровой палате.

Какие еще требования необходимо выполнить, чтобы прописаться на даче, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".