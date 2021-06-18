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Кадры с места столкновения микроавтобуса и поезда в Карелии появились в Сети

Новости. Происшествия
11:20, 19 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Госавтоинспекция Карелии опубликовала снимки с места столкновения микроавтобуса и поезда в Прионежском районе Карелии.

ЧП произошло в пятницу, 18 июня, в Прионежском районе, на 1 км. автодороги «подъезд к м. Падас», информирует ГИБДД.

По предварительной информации, в 14:00 23-летний водитель автомобиля «Mercedes Sprinter» выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с грузовым составом.

В результате ДТП пострадали транспортные средства. Пострадавших людей нет.

Как сообщалось ранее, поезд зацепил микроавтобус на переезде под Петрозаводском.

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