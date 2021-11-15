Кафе загорелось ночью в поселке Карелии

Возгорание в кафе в селе Янишполе удалось потушить до приезда пожарных, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь с субботы на воскресенье, 21 ноября произошел пожар в кафе, расположенном в селе Янишполе Кондопожского района на улице Дорожной, 21.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 00:15 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации происшествия. Однако уже через три минуты, в 00:18 пожар потушили до прибытия спасателей.