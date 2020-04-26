Кайли Дженнер показала соблазнительные кадры без белья в прозрачном платье

Инстадива не упускает удобного случая обнажиться.

Даже на карантине 22-летняя Кайли Дженнер (Kylie Jenner) находит в себе силы радовать поклонников, написал "Космополитен".

Самая молодая миллиардерша в мире сделала новую фотосессию, кадры которой получились очень сексуальными. Кайли примерила дерзкое облегающее платье. Прозрачный наряд подчеркнул все изгибы фигуры знаменитости, которая "забыла" надеть нижнее белье.



Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner

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