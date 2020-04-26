Кайли Дженнер показала соблазнительные кадры без белья в прозрачном платье

Инстадива не упускает удобного случая обнажиться.
Даже на карантине 22-летняя Кайли Дженнер (Kylie Jenner) находит в себе силы радовать поклонников, написал "Космополитен".
Самая молодая миллиардерша в мире сделала новую фотосессию, кадры которой получились очень сексуальными. Кайли примерила дерзкое облегающее платье. Прозрачный наряд подчеркнул все изгибы фигуры знаменитости, которая "забыла" надеть нижнее белье.
Звезда реалити принимала томные позы на диване. Младшая сестра Ким Кардашьян точно знает, как привлечь в себе внимание.
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