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Кайли Дженнер показала соблазнительные кадры без белья в прозрачном платье

Новости. Общество
21:40, 26 Апреля 2020
фото: instagram.com/kyliejenner
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Инстадива не упускает удобного случая обнажиться.

Даже на карантине 22-летняя Кайли Дженнер (Kylie Jenner) находит в себе силы радовать поклонников, написал "Космополитен".

Самая молодая миллиардерша в мире сделала новую фотосессию, кадры которой получились очень сексуальными. Кайли примерила дерзкое облегающее платье. Прозрачный наряд подчеркнул все изгибы фигуры знаменитости, которая "забыла" надеть нижнее белье.


Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner

Звезда реалити принимала томные позы на диване. Младшая сестра Ким Кардашьян точно знает, как привлечь в себе внимание.

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