Как автомобиль ДПС попал в аварию в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Камера наблюдения зафиксировала момент аварии, в которую попала машина ДПС, преследовавшая нарушителя.

Камера наблюдения компании "Sampo.ru" запечатлела момент аварии, произошедшей днем в воскресенье. Автомобиль ДПС столкнулся с минивэном в центре Петрозаводска на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской.

Как ранее сообщали в ГИБДД, сотрудники правоохранительных органов в тот момент преследовали нарушителя. Они ехали с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Водитель минивэна совершал левый поворот на зеленый сигнал светофора.