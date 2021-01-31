Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Силы полиции и Росгвардии стянуты в центр Петрозаводска из-за несанкционированной акции в поддержку Навального (ФОТО) 18
31.01.2021 12:10
Полицейские просят соблюдать масочный режим на несанкционированной акции в Петрозаводске 7
31.01.2021 12:34
Омоновцы оцепили протестующих в центре Петрозаводска 15
31.01.2021 13:04
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО) 32
31.01.2021 14:42
Подозреваемый в серии магазинных краж объявлен в розыск в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
31.01.2021 11:19

Как автомобиль ДПС попал в аварию в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 01 Февраля 2021
фото: Камера наблюдения "Sampo.ru" / скриншот видео
Загрузка...

Камера наблюдения зафиксировала момент аварии, в которую попала машина ДПС, преследовавшая нарушителя.

Камера наблюдения компании "Sampo.ru" запечатлела момент аварии, произошедшей днем в воскресенье. Автомобиль ДПС столкнулся с минивэном в центре Петрозаводска на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской.

Как ранее сообщали в ГИБДД, сотрудники правоохранительных органов в тот момент преследовали нарушителя. Они ехали с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Водитель минивэна совершал левый поворот на зеленый сигнал светофора. 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
asusls
2021-02-01 08:34:44
В данной ситуации экипажу гибдд было положено убедиться, что им уступают дорогу, куда мчали бездумно?
Njkdez
2021-02-01 07:51:56
Подружка экс депутата матвеева, предположительно создала инновационный тротуар с подогревом и нано напылением? Скоро Европейцы на экскурсию приедють? Может ошибаюсь, просто улицу отапливаем, премию все равно квартальную получит, энергопотери на потребителей в тариф запишет?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии

Аналитика

29.01.2021 15:50
Расследование
"Озеро" для аэропорта 13
Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, и ему за это ничего не было.
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 3
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
25.01.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья 1
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»