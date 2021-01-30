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Преследовавшие нарушителя сотрудники ДПС попали в аварию в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:13, 31 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Авария с участием служебной машины ДПС произошла в центре столицы Карелии.

Авария произошла 31 января, в воскресенье, в 11-28 на перекрестке улиц Максима Горького и Красноармейской.

Наряд ДПС на автомобиле "Škoda" двигался в сторону улицы Гоголя. Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД, сотрудники преследовали нарушителя. Они ехали с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

Водитель минивэна совершал левый поворот на зеленый сигнал светофора. После этого машина ДПС и минивэн столкнулись.

В аварии нет пострадавших. Машины повреждены. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что силы полиции и Росгвардии стянуты в центр Петрозаводска из-за несанкционированной акции в поддержку Навального.

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