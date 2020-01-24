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Как чиновник из Карелии практиковал телесно-ориентированную терапию, а потом попался на взятках

Новости. Общество
10:00, 25 Января 2020
фото: gov.karelia.ru
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Экс-глава Госкомитета Карелии по управлению госимуществом Денис Косарев, получивший пять лет лишения свободы за взятки, рассказал, как снимал с коллег напряжение и боль.

В городском суде Петрозаводска дал показания бывший председатель Госимущества Карелии Денис Косарев, получивший в прошлом году пять лет лишения свободы за взятки на общую сумму 2,6 миллиона рублей.

Косарев является главным свидетелем обвинения по уголовному делу своего прежнего подчиненного – первого заместителя председателя Госимущества Карелии Сергея Максимова, которому также инкриминируется взяточничество.

Во время судебного допроса господина Косарева всплыли не менее интересные подробности того, чем занимался бывший руководитель Госимущества Карелии со своими подчиненными. Как оказалось, высокопоставленный республиканский чиновник практиковал "телесно-ориентированную терапию": с ее помощью он снимал с сотрудников комитета напряжение и даже физическую боль.

Подробности читайте далее.

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