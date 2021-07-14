Как добиться успеха в социальном бизнесе в Карелии

Популярность детских кружков, секций, развивающих клубов в Карелии растет несмотря ни на какие кризисы.

Этот бизнес может быть успешным, считает руководитель одного из детских развивающих клубов Петрозаводска Яна Николаева.

«Мужу говорила, возьму кредит, сниму помещение. Потом кто-то мне сказал, что можно получить грант от Управления труда и занятости (единовременная финансовая помощь на поддержку предпринимательской инициативы — прим. ред.). Я уволилась из детского сада, встала на учёт в службе занятости как безработная, защитила бизнес-план, расписала каждую группу, чем мы будем заниматься по возрастам — от 9 месяцев до 7 лет. В итоге получила грант, сняла помещение, закупила мебель, технику, игрушки, пособия и открыла детский клуб», — рассказала Николаева.

Как добиться успеха в социальном бизнесе, читайте в ее интервью интернет-газете «Вести Карелии».