Как фермеры в Карелии смогут избежать наказания за невыполнение условий субсидий: приказ Минсельхоза

Министерство сельского хозяйства Карелии определило условия, при которых фермеров не будут наказывать на невыполнение обязательств, взятых ими при получении грантов на создание бизнеса.

Это следует из приказа главы Минсельхоза, который устанавливает порядок принятия таких решений.

В документе перечислены уважительные причины для фермеров, получивших бюджетные гранты "Агростартап" и не сумевших выполнить условия получения денег. Одно из смягчающих обстоятельств – "невозможность своевременного оформления прав на земельный участок, необходимый получателю субсидии для реализации проекта "Агростартап", сказано в документе. Какие еще обстоятельства позволят фермерам избежать наказания, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".