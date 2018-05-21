Как фирмы из Петербурга увели сотни млн рублей из Дорожного фонда Карелии

"Вести Карелии" опубликовали расследование, как фирмы из Санкт-Петербурга при Александре Худилайнене уводили сотни миллионов рублей Дорожного фонда Карелии и разоряли дорожные предприятия республики.

Летом 2015 года (когда, как и в случае с автобусными перевозками, укрупнение лотов не позволило карельским предпринимателям успешно участвовать в организованных Управлением автомобильных дорог РК конкурсных процедурах) победителем госзакупок на право содержания почти всех дорог Карелии до конца 2020 года, стала фирма "Ремстройкомплект" (далее – РСК).

Сумма госконтракта впечатляет - 6 миллиардов рублей Дорожного фонда республики. При этом, ставший генподрядчиком РСК в июле того же, 2015 года, создал "Службу заказчика" - промежуточную подрядную организацию, заключившую договоры субподряда с дорожными фирмами Карелии. Хотя уставной фонд "Службы заказчика" - всего 10 тысяч рублей, а техническая, материальная база и вовсе отсутствует. Не случайно многие карельские дорожники считают, что обе названные фирмы, находящиеся по одному адресу и с едиными работниками, заранее договорились и придумали различные схемы отъема денег у субподрядчиков, у которых они забирали до 30 процентов средств Дорожного фонда республики.

И "Служба заказчика" была специально создана ими для того, чтобы отвести все финансовые риски от Генподрядчика – РСК, и максимально усложнить ситуацию в возможных судебных разбирательствах. Тем более, что владелец РСК Игорь Чичин, по данным издания, давний товарищ экс-губернатора Карелии Александра Худилайнена.

С 1997 по 2006 годы господин Чичин возглавлял совет директоров Гатчинского спиртзавода и предпочитал поддерживать хорошие отношения с возглавлявшим этот район в 2001-2011 годах Худилайненом. А когда последний стал губернатором Карелии, Чичин, по информации источников в карельском правительстве, неоднократно приезжал к нему в Петрозаводск.

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