Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:07, 21 Мая 2018

Как фирмы из Петербурга увели сотни млн рублей из Дорожного фонда Карелии

По теме

Мирошник: По-хорошему договориться с уличными торговцами не получается
21.05.18 16:44
Жители Карелии направили в "Автоспецтранс" более 1 тысячи обращений по поводу мусора
21.05.18 16:44
Школы Петрозаводска ищут директоров
21.05.18 15:57
Все новости
Загрузка...

"Вести Карелии" опубликовали расследование, как фирмы из Санкт-Петербурга при Александре Худилайнене уводили сотни миллионов рублей Дорожного фонда Карелии и разоряли дорожные предприятия республики.

Летом 2015 года (когда, как и в случае с автобусными перевозками, укрупнение лотов не позволило карельским предпринимателям успешно участвовать в организованных Управлением автомобильных дорог РК конкурсных процедурах) победителем госзакупок на право содержания почти всех дорог Карелии до конца 2020 года, стала фирма "Ремстройкомплект" (далее – РСК).

Сумма госконтракта впечатляет - 6 миллиардов рублей Дорожного фонда республики. При этом, ставший генподрядчиком РСК в июле того же, 2015 года, создал "Службу заказчика" - промежуточную подрядную организацию, заключившую договоры субподряда с дорожными фирмами Карелии. Хотя уставной фонд "Службы заказчика" - всего 10 тысяч рублей, а техническая, материальная база и вовсе отсутствует. Не случайно многие карельские дорожники считают, что обе названные фирмы, находящиеся по одному адресу и с едиными работниками, заранее договорились и придумали различные схемы отъема денег у субподрядчиков, у которых они забирали до 30 процентов средств Дорожного фонда республики.

И "Служба заказчика" была специально создана ими для того, чтобы отвести все финансовые риски от Генподрядчика – РСК, и максимально усложнить ситуацию в возможных судебных разбирательствах. Тем более, что владелец РСК Игорь Чичин, по данным издания, давний товарищ экс-губернатора Карелии Александра Худилайнена.

С 1997 по 2006 годы господин Чичин возглавлял совет директоров Гатчинского спиртзавода и предпочитал поддерживать хорошие отношения с возглавлявшим этот район в 2001-2011 годах Худилайненом. А когда последний стал губернатором Карелии, Чичин, по информации источников в карельском правительстве, неоднократно приезжал к нему в Петрозаводск.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

По теме

Мирошник: По-хорошему договориться с уличными торговцами не получается
21.05.18 16:44
Жители Карелии направили в "Автоспецтранс" более 1 тысячи обращений по поводу мусора
21.05.18 16:44
Школы Петрозаводска ищут директоров
21.05.18 15:57
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2018-05-21 16:51:48
Что интересно, следователей интересуют отношения между Управлением автомобильных дорог и РСК. Но не интересуют между Администрацией Петрозаводска - РСК. Межу тем, любой мало-мальски квалифицированный специалист мог бы сразу забраковать тот асфальт который был уложен этой фирмой в городе. Тем не менее все было принято.
Сеня
2018-05-21 15:33:42
Так надо как то и Худика и Громова подтягивать к этому уголовному делу . , без них тут никак .
Мизантроп
2018-05-21 15:18:58
Частник во всей красе! Воровать и просирать их все.
User
2018-05-21 16:48:44
Мизантроп, как сказал Виктор Палыч "Антибиотик", в незабвенном фильме: "Весь беспредел от той гниды, что наверху!"(с)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
14.05.2018, 21:05
В Минздраве назвали смертельную дозу алкоголя
14.05.2018, 22:00
Названы катастрофические последствия употребления алкоголя и табака
20.05.2018, 12:33
Пешехода дважды переехали авто в Петрозаводске, мужчина погиб
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
16.05.2018, 13:17
"Вы мне никто!"

Аналитика

Сегодня 11:42
Политкухня
И никого не стало 4
Посмотрите, как за пять лет кардинально изменился персональный состав основных петрозаводских политиков.
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
17.05.2018 13:02
"Вы мне никто!" 12
16.05.2018 13:17
Споры идут, а денег нет 4
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 10
11.05.2018 13:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:37
Без политики
"Это было круто!"
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
Сегодня 09:49
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»