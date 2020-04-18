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Как фрилансеры в Карелии выживают в самоизоляции

Новости. Общество
16:54, 18 Апреля 2020
фото: © Алексей Бородин/ТАСС
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Самозанятые граждане оказались лишены поддержки государства в период карантина из-за коронавируса.

Федеральные и республиканские власти объявили об оказании государственной поддержки тем представителям малого и среднего бизнеса, которые наиболее пострадали от кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции. Однако в число тех, кто может рассчитывать на такую помощь, не попали самозанятые граждане, которые не имеют никаких официальных трудовых отношений.

"Столица на Онего" поинтересовалась, как выживают сейчас карельские фрилансеры, у жительницы Петрозаводска Анастасии Анушиной, которая зарабатывает на жизнь оказанием юридических услуг. Мы встретились с Анастасией неслучайно – она входит в инициативную группу "Предприниматели Карелии. Группа взаимопомощи" и участвовала в подготовке обращения предпринимательского сообщества к республиканскому руководству с предложением мер по стабилизации ситуации в малом бизнесе. 

Подробности читайте далее.

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