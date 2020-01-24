Как гоночные автомобили вылетают с трассы на ралли в Карелии (ВИДЕО)

В Сети опубликовано видео самых опасных моментов на трассе, произошедших во время раллийных гонок в Карелии.

В республике проходит этап Чемпионата России по автомобильному спорту — ралли "Карелия 2020". Об этом сообщает паблик "Karjala_Rally (Ралли Карелия 2020)" в соцсети "Вконтакте".

В Сети опубликована нарезка опасных фрагментов, произошедших во время гонок. На одном из поворотов несколько автомобилей вылетели в кювет. Ролик опубликован в соцсети "Вконтакте" пользователем "Rally Pskov".

"Новый спецучасток - новые проблемы. Три вылета на одном повороте...СУ-2 Элисенваара", - сообщается в комментарии к видео.

"Очень непростой этап не только для участников, но и для организаторов. Снега нет, основное покрытие - мерзлый грунт, застывший буграми и неровностями. Местами - чистый лед", - также сообщают авторы страницы "Rally Pskov".