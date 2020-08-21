Как избавиться от изжоги без лекарств

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о простых способах избавления от постоянной изжоги.

Он отметил, что чаще всего изжога возникает, если человек продолжительное время находится в горизонтальном положении. Поэтому спать необходимо с приподнятым головным концом кровати, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на эфир передачи "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

Также следует уменьшить или вообще исключить потребление кофе.



"Доказано, что этот напиток способствует стимуляции желудочной секреции и расслаблению сфинктера, отделяющего желудок от пищевода", – объяснил врач.



Кроме того, Сергей Агапкин рекомендует питаться часто, но маленькими порциями.