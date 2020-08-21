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Как избавиться от изжоги без лекарств

Новости. Общество
19:10, 21 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/puhhha
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Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о простых способах избавления от постоянной изжоги.

Он отметил, что чаще всего изжога возникает, если человек продолжительное время находится в горизонтальном положении. Поэтому спать необходимо с приподнятым головным концом кровати, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на эфир передачи "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

Также следует уменьшить или вообще исключить потребление кофе.

"Доказано, что этот напиток способствует стимуляции желудочной секреции и расслаблению сфинктера, отделяющего желудок от пищевода", – объяснил врач.

Кроме того, Сергей Агапкин рекомендует питаться часто, но маленькими порциями. 

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Комментарии

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Дима
2020-08-21 19:24:25
Спасибо, кэп!
Гость
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