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Как избежать "пограничных войн" между соседями по даче, объяснили в Кадастровой палате

Новости. Общество
15:57, 08 Октября 2020
фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Наиболее распространенной причиной земельных споров между соседями по даче является отсутствие точно определенных границ участков.

Избежать спора можно путем межевания с последующим внесением уточенных данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Об этом сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"Чтобы уточнить границы, необходимо воспользоваться услугами кадастрового инженера и провести межевание земельного участка. Ознакомиться с информацией о действующих специалистах можно в сервисе Росреестра "Государственный реестр кадастровых инженеров". Советуем обратить внимание на опыт кадастрового инженера, качество и сроки проведения процедуры", — говорится в сообщении.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-08 16:22:08
У вас в городе нет четких границ между отдельными домами. Поэтому дворники не убирают ничьи земли. А в лесу, с дачными участками "совсем тёмный лес". Бьются дачники со стажем в несколько десятков лет. И это в цифровом веке! Стыд и позор. Компьютеры нужны нашим организациям как козе баян.
*
2020-10-08 16:31:44
делом уже займись , не хрена же не делаешь на работе , тунеядка .
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