Как избежать "пограничных войн" между соседями по даче, объяснили в Кадастровой палате

Наиболее распространенной причиной земельных споров между соседями по даче является отсутствие точно определенных границ участков.

Избежать спора можно путем межевания с последующим внесением уточенных данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Об этом сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"Чтобы уточнить границы, необходимо воспользоваться услугами кадастрового инженера и провести межевание земельного участка. Ознакомиться с информацией о действующих специалистах можно в сервисе Росреестра "Государственный реестр кадастровых инженеров". Советуем обратить внимание на опыт кадастрового инженера, качество и сроки проведения процедуры", — говорится в сообщении.

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