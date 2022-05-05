Как Карелия будет отмечать День Победы

Жителей Карелии ждет парад, «Бессмертный полк», салют и еще около 170 мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.

В 2022 году страна отметит 77-ю годовщину Великой Победы. И Карелия готовится с размахом встретить этот праздник, который давно стал не просто красным днем календаря. В городах и поселках наводят чистоту, убирают территории воинских мемориалов, украшают центральные площадки, где пройдут основные торжества. Всего в программе — 170 различных праздничных событий.

Основные праздничные мероприятия традиционно пройдут 9 мая. Центральные события будут организованы в Петрозаводске. Чтобы попасть на территорию праздника, придется пройти через рамки металлодетекторов. Вход на площадки будет организован на Пименовском, Советском и Заводском (у дома № 1 на улице Калинина) мостах, в пойме реки Лососинки (перед Зарецким мостом), на улицах Гоголя (напротив дома № 6), Фридриха Энгельса (напротив дома № 4), Андропова (у дома № 2), на Губернаторской аллее (выход из Губернаторского сада) и на проспекте Карла Маркса на перекрестках с улицами Куйбышева и Пушкинской.

Начнется праздник в столице Карелии с возложения цветов к мемориальным комплексам «Аллея памяти и славы» и «Могила Неизвестного солдата». Торжественная церемония состоится в 9.45. Затем, уже в 10.45, церемония возложения пройдет у стелы «Город воинский славы».

В этом году Петрозаводск вновь ждет военный парад. Торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизон начнется на площади Кирова в 11.00. В 11.40 там же пройдут показательные выступления учащихся спортивных школ, а после жителей Карелии ожидает интерактивная программа «Служба по контракту — твой выбор!».

На главной площадке праздника зрители увидят в 12.00 концерт ансамбля Кантеле «Память пылающих лет», и в 13.00 выступление творческих коллективов Петровского Дворца «Весна Победы».

Ключевым и самым масштабным событием праздника станет акция «Бессмертный полк». В этом году впервые после начала пандемии она пройдет в очном формате. Шествие состоится во всех районах республики. В Петрозаводске сбор участников начнется на площади Ленина в 13.00. Спустя полчаса колонна пройдет по проспекту Карла Маркса до площади Кирова.

Во сколько прогремит салют, где будут раздавать солдатскую кашу, а также по каким улицам будет запрещен проезд транспорта, читайте здесь.