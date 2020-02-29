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Как мечта стала реальностью: История детского врача-диагноста офтальмологического центра Карелии

Новости. Общество
14:35, 01 Марта 2020
фото: Юлия Файзуллина/фото "Столица на Онего"
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Юлия Фаридовна Файзуллина – не просто детский врач-офтальмолог, а специалист, которая, во-первых, очень любит детей, а, во-вторых, которая мечтала стать доктором с самого детства.

Сегодня у Юлии Фаридовны за плечами опыт работы в детской поликлинике, больнице, в отделении новорожденных, участие в республиканских, общероссийских и международных конференциях, учеба в ведущих клиниках России и зарубежья. В сфере профессиональных интересов: аномалии рефракции в детском возрасте, патология глазодвигательного аппарата (косоглазие, нистагм), врожденная патология глаз у детей, ретинопатия у недоношенных, функциональная диагностика.

Лично для меня, человека далекого от медицины и страшно боящегося докторов, врач – это в первую очередь психолог, который вначале устанавливает контакт, а потом уже начинает лечить.

И при встрече на интервью с Юлией Фаридовной, я почувствовала, что она именно и есть такой доктор: вначале психолог, а потом офтальмолог, потому что детскому врачу по-другому нельзя. Дети очень тонко чувствуют настроение, они непосредственны и от этого несдержанны, если с ними не получится договориться, то лечение может и не состояться. Осложнить прием всегда могут и родители своей неправильной реакцией, поэтому здесь детскому офтальмологу надо уметь находить контакт еще и со взрослыми.

Как это все получается у Юлии Фаридовны Файзуллиной, узнали в беседе с ней.

Конечно, из-за необычной фамилии первый вопрос был: откуда Вы приехали в Карелию? И сразу неожиданный ответ.

Что ответила доктор, читайте здесь, а также узнайте, за сколько часов до сна надо отложить гаджеты.

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