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Очевидцы: пожарная машина застряла в Петрозаводске на нечищеной дороге (ФОТО) 19
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«Как можно было это сделать»: уборка снега в Петрозаводске и ее последствия (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:44, 23 Января 2022
фото: скриншот из видео

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Во время очистки улиц в Петрозаводске сломали велосипедную парковку.

«Вот еще один прикол после чистки дорог, но уже возле нашего дома. Тут стояла парковка для велосипедов, но, как видите, после зимы этой парковки не будет», — посетовала петрозаводчанка на последствия уборки улиц в центре города.

Соответствующее видео появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Без велосипедной парковки, судя по всему, остался дом по проспекту Ленина.

Ранее очевидцы выложили в сеть фото с застрявшей в снегу на Древлянке пожарной машиной.

 

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Комментарии

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Экспeрд
2022-01-23 18:42:05
Агрекалчнутая тусовка в шоке. Урбанисты собирают подписи.
andruh
2022-01-23 18:05:06
Как же теперь жить то без велосипедной парковки.Где то под снего машины не заметили помяли,а тут...
карел
2022-01-23 18:00:23
Да всем уже все наплевать , приставы расселись в мэрии по кабинетам , получают бабло , а работать не умеют , да и не хотят .
Экспeрд
2022-01-23 17:42:06
Успешные люди как я живут в загородных домах и свои тропинки сами чистят.
Беня
2022-01-23 18:49:57
Экспeрд, успешные люди? твои любимые куркули штоль? Тебе ж глубоко пофиг на них :)
Offff
2022-01-23 18:05:11
Экспeрд, дровишек подкинуть ? Куртку желтую потертую ? Могу еще сапоги кирзовые , поношенные . Будешь на смотре красавчегом :)
Гость
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