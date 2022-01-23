«Как можно было это сделать»: уборка снега в Петрозаводске и ее последствия (ВИДЕО)

Во время очистки улиц в Петрозаводске сломали велосипедную парковку.

«Вот еще один прикол после чистки дорог, но уже возле нашего дома. Тут стояла парковка для велосипедов, но, как видите, после зимы этой парковки не будет», — посетовала петрозаводчанка на последствия уборки улиц в центре города.

Соответствующее видео появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Без велосипедной парковки, судя по всему, остался дом по проспекту Ленина.

Ранее очевидцы выложили в сеть фото с застрявшей в снегу на Древлянке пожарной машиной.