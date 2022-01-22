Очевидцы: пожарная машина застряла в Петрозаводске на нечищеной дороге (ФОТО)

Фото застрявшей на Древлянке пожарной техники попало в интернет.

В паблике «Живой Петрозаводск» вчера, 22 января, было опубликовано фото пожарного автомобиля, предположительно, застрявшего в снегу на 2-м Внутриквартальном проезде на Древлянке, в районе дома по адресу: Лососинское шоссе, 34, корпус 1.

«Из-за нечищеных дорог застряла пожарная машина», — прокомментировал происходящее автор фото.

Ранее в карельском городе Олонец автобус с пассажирами застрял в снегу.

При этом глава Петрозаводска Владимир Любарский считает, что ситуация с уборкой улиц начала улучшаться, и это заметили горожане.