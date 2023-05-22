«Как на работу ехать»: бегающие по дворам лоси напугали жителей Петрозаводска (ВИДЕО)

Жители Ключевой сняли на видео забежавших в город лосей.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появилось видео лосей, бегавших по одному из дворов карельской столицы.

«Это на Ключевой, ребята, — комментирует автор видео. — Мать честная, как на работу-то идти?»

Как уточнили в паблике, лосиха погибла, а лось в дальнейшем убежал.