«Как на работу ехать»: бегающие по дворам лоси напугали жителей Петрозаводска (ВИДЕО)

Жители Ключевой сняли на видео забежавших в город лосей.
В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появилось видео лосей, бегавших по одному из дворов карельской столицы.
«Это на Ключевой, ребята, — комментирует автор видео. — Мать честная, как на работу-то идти?»
Как уточнили в паблике, лосиха погибла, а лось в дальнейшем убежал.
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