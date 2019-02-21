Как оплачивается больничный по уходу за ребенком в 2019 году

Если заболел ребенок, работающая мама может оформить больничный лист и получить пособие по временной нетрудоспособности, сообщили в Фонде соцстрахования.

Стоит иметь в виду, что вместо мамы оформить больничный лист по уходу за ребенком вправе другой родственник, фактически осуществляющий уход. Главное условие – этот член семьи должен быть официально работающим гражданином.

Оплата больничного листа по уходу за ребенком производится Фондом социального страхования начиная с 1-ого дня освобождения от работы сотрудника и зависит от возраста ребенка.

На сегодня действуют такие правила:

- если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год;

- если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год;

- если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год.

Больничный лист по уходу за ребенком может быть выдан членам семьи поочередно, в пределах устанавливаемых сроков.

По закону, если ребенок болен тяжелыми заболеваниями, сроки оплаты больничного листа продлеваются. В частности, в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период лечения, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.

При заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онкологией либо поствакцинальными осложнениями, больничный оплачивается за весь период лечения как в стационаре, так и амбулаторно.