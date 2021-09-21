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Как пандемия коронавируса помогла Петрозаводскому суду спрятаться от прессы

Новости. Общество
15:28, 22 Сентября 2021
фото: коллаж: © «Столица на Онего»

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В Карелии журналистов не пустили на процесс по делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука, объяснив запрет опасностью заражения COVID-19.

Восьмого сентября судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева не пустила прессу в зал, где проходило первое заседание по делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в преступлениях коррупционной направленности. Процесс по «делу Боднарчука» формально является открытым, но фактически его с самого начала закрыли от глаз общественности, объяснив свои действия необходимостью соблюдать правила безопасности во время пандемии.

Работники прессы пожаловались на ограничения своих прав со стороны работников суда, проявивших острую заботу о здоровье журналистов именно в период рассмотрения самого резонансного уголовного дела последних лет. Репортеры получили ответ из суда, пропитанный смесью бюрократизма и абсурда. Так, работники СМИ узнали, что судебный процесс может быть открытым и закрытым одновременно. А запрет присутствовать в зале заседаний для всех без исключения журналистов является попыткой обеспечить равенство всех изданий в доступе к информации.

Подробности — в тексте «Как Петрозаводский суд „короной“ накрылся».

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Комментарии

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Бриг
2021-09-22 15:59:04
скурвились все и полностью
VladPTZ
2021-09-22 15:49:48
А чего, удобная позиция, если что не нравится все сеписывать на короновирус.
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