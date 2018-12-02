Как петрозаводчанка попала на шоу "Голос"

Дарья Гроссман, участница шоу "Голос" на Первом канале, в эксклюзивном интервью рассказала, как попала на конкурс, и о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым.

Дарья Гроссман – 17-летняя участница седьмого сезона шоу "Голос" долгое время жила в Петрозаводске, училась в детской музыкальной школе имени Синисало и гимназии №17. Сейчас учится в Москве, уже более семи лет занимается вокалом. На шоу Даша прошла так называемые "слепые прослушивания" и оказалась в команде Сергея Шнурова из группы "Ленинград".

Отметим, что 30 ноября состоялся очередной тур шоу "Голос", и Дария Гроссман одержала в нем победу, она продолжит участвовать в конкурсе дальше.

Интервью с Дарией Гроссман читайте здесь.