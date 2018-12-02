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Новости. Общество
14:31, 02 Декабря 2018
фото: из архива Дарии Гроссман

Как петрозаводчанка попала на шоу "Голос"

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Дарья Гроссман, участница шоу "Голос" на Первом канале, в эксклюзивном интервью рассказала, как попала на конкурс, и о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым.

Дарья Гроссман – 17-летняя участница седьмого сезона шоу "Голос" долгое время жила в Петрозаводске, училась в детской музыкальной школе имени Синисало и гимназии №17. Сейчас учится в Москве, уже более семи лет занимается вокалом. На шоу Даша прошла так называемые "слепые прослушивания" и оказалась в команде Сергея Шнурова из группы "Ленинград".

Отметим, что 30 ноября состоялся очередной тур шоу "Голос", и Дария Гроссман одержала в нем победу, она продолжит участвовать в конкурсе дальше.

Интервью с Дарией Гроссман читайте здесь.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2018-12-02 17:18:12
Ключевые слова "сейчас учится в Москве".
Петрозаводску тут нечем гордиться, просто сдавайте деньги на окна, церкви, теперь и деревья!
однозначно
2018-12-02 14:57:56
Да всем глубоко нас рать как она туда попала. То малолетнюю картингистку пиарили, теперь эту с языком изо рта. Впрочем, деньги за рекламу не пахнут, но возможен и обратный процесс - рефлекторное отторжение
кир
2018-12-02 17:17:36
однозначно, ранее пиарили юных стихоплетов. Е.Евтушенко, например. Многие из них трагически закончили свою жизнь. Жить надо в своем возрасте и в своем времени. Не надо их выдергивать.
Гость
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