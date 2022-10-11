Как поступите, когда проезд в автобусе подорожает до 50 рублей? (ОПРОС)

С 1 января стоимость проезда в маршрутных автобусах Петрозаводска возрастет до 48-50 рублей, а следом ожидается повышение цены за проезд и в троллейбусах.

На планерном совещании в администрации города 5 декабря Владимир Любарский прокомментировал сообщение владельцев маршруток, которые накануне предупредили петрозаводчан о планах увеличить с 1 января стоимость проезда до 48-50 рублей. Расписавшись, по большому счету, в бессилии властей влиять на решения частных перевозчиков.

Но при этом глава Петрозаводска отметил, что сегодня тарифы повышаются и в сфере ЖКХ и на железной дороге. Поэтому власти города вынуждены рассмотреть вопрос об изменении стоимости проезда и в троллейбусах. Так что, с нового года повышение стоимости проезда грядет и в муниципальном транспорте.

Скажите, как вы поступите, когда проезд в автобусе подорожает до 50 рублей?

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