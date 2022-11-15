Реклама

Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Экстренная служба Петрозаводска предупредила о сильном снегопаде на территории города
04.12.2022 14:16

Стоимость проезда в троллейбусах может повыситься, заявил глава Петрозаводска

Новости. Общество
10:59, 05 Декабря 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Мэр столицы Карелии прокомментировал анонсированное маршрутчиками повышение цен на проезд и не исключил роста стоимости билетов в троллейбусах.

На планерном совещании в администрации города 5 декабря Владимир Любарский прокомментировал сообщение владельцев маршруток, которые накануне предупредили петрозаводчан о планах увеличить с 1 января стоимость проезда до 48-50 рублей.

«Напоминаю, что мы с точки зрения автобусных перевозок находимся в модели нерегулируемого тарифа. И это значит, что плату за тариф они устанавливают сами, самостоятельно. Единственный вопрос, на который мы вместе с надзорными органами, можем влиять — вопрос наличия/отсутствия картельного сговора. Но мы уже в прошлый раз эту историю проходили. Понимаем, что они научились. Давайте не загружать УФАС там, где нет предмета. Просьба наш юридический отдел эту ситуацию изучить. Если это впустую, то никаких обращений ради обращений направлять не надо», — заявил мэр.

При этом глава Петрозаводска отметил, что сегодня тарифы повышаются и в сфере ЖКХ и на железной дороге. Поэтому власти города вынуждены рассмотреть вопрос об изменении стоимости проезда в троллейбусах.

«Мы откладывали повышение проезда на троллейбусах. Но вероятнее всего мы к этому [повышению тарифа] и будем обращаться к депутатскому корпусу о повышении платы за проезд. Себестоимость проезда в троллейбусе — 52 с лишни рубля. А денег в городском бюджете для того, чтобы удерживать стоимость проезда на том уровне, который есть сегодня, у нас нет. У нас есть ровно столько в нашем кошельке, сколько в нем есть. Никаким чудесным образом денег в нем не появится, при всей поддержке республики, при всех других возможностях», — отметил Любарский.

Планерное совещание по транспорту в мэрии запланировано на 12 декабря.

Ранее сообщалось, новые троллейбусы белорусского производства вышли на улицы Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.11.2022, 06:40
Главврач Перинатального центра Карелии добровольно ушел на службу в зону спецоперации
02.12.2022, 13:15
Магнитная буря может повлиять на работу мобильных телефонов в ближайшие дни
29.11.2022, 15:29
Два крупных промышленных предприятия Карелии зовут рабочих на зарплаты около 50 тыс. рублей
30.11.2022, 07:00
Налоговики проверят предприятие в Карелии, где работает один человек и приносит многомиллионную выручку
28.11.2022, 07:40
Известный журналист Карелии, блогер Наталья Ермолина уехала из России
28.11.2022, 12:49
Подсчитаны размеры официальных зарплат бюджетников в Карелии

Чтиво

01.12.2022 12:16
Личное мнение
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
14.11.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.