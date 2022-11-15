Стоимость проезда в троллейбусах может повыситься, заявил глава Петрозаводска

Мэр столицы Карелии прокомментировал анонсированное маршрутчиками повышение цен на проезд и не исключил роста стоимости билетов в троллейбусах.

На планерном совещании в администрации города 5 декабря Владимир Любарский прокомментировал сообщение владельцев маршруток, которые накануне предупредили петрозаводчан о планах увеличить с 1 января стоимость проезда до 48-50 рублей.

«Напоминаю, что мы с точки зрения автобусных перевозок находимся в модели нерегулируемого тарифа. И это значит, что плату за тариф они устанавливают сами, самостоятельно. Единственный вопрос, на который мы вместе с надзорными органами, можем влиять — вопрос наличия/отсутствия картельного сговора. Но мы уже в прошлый раз эту историю проходили. Понимаем, что они научились. Давайте не загружать УФАС там, где нет предмета. Просьба наш юридический отдел эту ситуацию изучить. Если это впустую, то никаких обращений ради обращений направлять не надо», — заявил мэр.

При этом глава Петрозаводска отметил, что сегодня тарифы повышаются и в сфере ЖКХ и на железной дороге. Поэтому власти города вынуждены рассмотреть вопрос об изменении стоимости проезда в троллейбусах.

«Мы откладывали повышение проезда на троллейбусах. Но вероятнее всего мы к этому [повышению тарифа] и будем обращаться к депутатскому корпусу о повышении платы за проезд. Себестоимость проезда в троллейбусе — 52 с лишни рубля. А денег в городском бюджете для того, чтобы удерживать стоимость проезда на том уровне, который есть сегодня, у нас нет. У нас есть ровно столько в нашем кошельке, сколько в нем есть. Никаким чудесным образом денег в нем не появится, при всей поддержке республики, при всех других возможностях», — отметил Любарский.

Планерное совещание по транспорту в мэрии запланировано на 12 декабря.

Ранее сообщалось, новые троллейбусы белорусского производства вышли на улицы Петрозаводска.