Как повысить эффективность поддержки промышленности в Карелии

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Об этом - советник главы Карелии по экономическим вопросам Юрий Савельев.
- Что эффективнее, невозвратные субсидии на поддержку промышленных предприятий или инвестиции в создание серьезного регионального института поддержки, который будет генерировать поток инвестиций и формировать бюджет развития?
Я конечно не претендую на "истину в последней инстанции", но все-таки выработка любых мер поддержки, на мой взгляд, должна строиться на рассмотрении нескольких альтернативных вариантов с выбором того из них, который позволит получить максимальный эффект и для бюджета, и для экономики региона, - уверен Юрий Савельев.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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