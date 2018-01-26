Как повысить эффективность поддержки промышленности в Карелии

Об этом - советник главы Карелии по экономическим вопросам Юрий Савельев.

- Что эффективнее, невозвратные субсидии на поддержку промышленных предприятий или инвестиции в создание серьезного регионального института поддержки, который будет генерировать поток инвестиций и формировать бюджет развития?

Я конечно не претендую на "истину в последней инстанции", но все-таки выработка любых мер поддержки, на мой взгляд, должна строиться на рассмотрении нескольких альтернативных вариантов с выбором того из них, который позволит получить максимальный эффект и для бюджета, и для экономики региона, - уверен Юрий Савельев.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".