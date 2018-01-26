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Новости. Экономика
13:13, 26 Января 2018

Как повысить эффективность поддержки промышленности в Карелии

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Об этом - советник главы Карелии по экономическим вопросам Юрий Савельев.

- Что эффективнее, невозвратные субсидии на поддержку промышленных предприятий или инвестиции в создание серьезного регионального института поддержки, который будет генерировать поток инвестиций и формировать бюджет развития?

Я конечно не претендую на "истину в последней инстанции", но все-таки выработка любых мер поддержки, на мой взгляд, должна строиться на рассмотрении нескольких альтернативных вариантов с выбором того из них, который позволит получить максимальный эффект и для бюджета, и для экономики региона, - уверен Юрий Савельев.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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елпидифор
2018-01-26 17:56:31
Популист и бывший ученый, который хочет, чтобы его хоть как-то заметили. Если забыли - то он уже парадно обещал Москве 100 тыс. тонн карельской форели. Его еже коллеги из КарНЦ пристыдили - 30 и не более. Иначе наши озера протухнут.
dgin
2018-01-26 14:44:05
Да , уж впервые слышу что то внятное и конкретное по развитию промышленности в Карелии . Видно в Правительстве не кому слушать ,не поймут , решил Савельев через фейсбук донести свои мысли до "экономистов"-начальников.
Май
2018-01-26 13:48:58
Мысль прекрасна. Теперь действуйте. Теорию спишите в Татарстане -14 дней (для экономии). 10 дней на переработку к местным условиям. И в марте первый отчёт о начале действий, по первым трём предприятиям. С нетерпением ждём действий. И согласен, вы будете первым претендентом,.. на "истину в последней инстанции"
Гарик
2018-01-26 13:27:59
Советник говорит об эффективности промышленности , а зампремьра о непонятной поддержке предпринимателей , премьер ничего не говорит , Глава всё путешествует и радуется жизни . Перевёрнутая пирамида , чем ниже чиновник тем мыслит масштабнее ))
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