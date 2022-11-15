Как правильно выбирать шампанское - совет эксперта

Специалист Роскачества Буняева дала рекомендации при выборе шампанского.

Перед Новым годом ассортимент шампанского и игристых вин резко увеличивается. На полках появляются этикетки, которые в другое время года не встретишь. На что обратить внимание при выборе самого новогоднего напитка, рассказала агентству «Прайм» директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.

Она напомнила, что игристые вина, как и любой другой алкоголь, нужно покупать только в магазинах. «Любая покупка с рук, в интернете, через группы в мобильных приложениях и мессенджерах является большим риском. Особенно сейчас, когда в прессе часто пишут про „дефицит“ отдельных марок шампанского и появилось много желающих заработать на ажиотажном спросе части покупателей», — отметила эксперт.

В супермаркетах, в винотеках и гипермаркетах сейчас огромный ассортимент из нескольких тысяч наименований российского и зарубежного игристого вина, добавила специалист Роскачества.

Покупка через кассу магазина — это лучшая защита от контрафакта. Также нужно обращать внимание на маркировку бутылок: обязательно наличие федеральной специальной марки, которую можно проверить через приложение Росалкогольрегулирования «Антиконтрафакт — Алко».

Стоит обращать внимание и на цену: минимальная розничная цена на игристые вина в России сейчас составляет 169 рублей за бутылку 0,75 л. «Если на полке увидите напиток, похожий на „шампанское“ дешевле — это точно не вино, а слабоалкогольный напиток», — отметила Буняева. Цена для вин из российского винограда достаточно низкая. С Нового года её поднимут до 239 рублей за бутылку.

Эксперт перечислила, каких надписей не должно быть на этикетках и контр-этикетках настоящего игристого вина:

•Не является вином

•Напиток слабоалкогольный

•Напиток виноградсодержащий

•Изготовлено из яблочного (фруктового) сырья

•В составе не должно быть ароматизаторов и красителей

«Будьте внимательны. На рынке много производителей, которые пытаются выдать газированную, ароматизированную „шипучку“ за шампанское, но по закону они должны указывать состав напитка. Отравиться этим (если куплено в магазине), скорее всего, нельзя, но это не вино! Фольга на горлышке и проволочка-мюзле на бутылке не делают алкогольную газировку шампанским!», — заключила представитель Роскачества.