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Новости. Экономика
11:21, 21 Марта 2019

Как правильно выбрать офисную бумагу

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Подобрать офисную бумагу, которая будет оптимально отвечать потребностям, не так просто.

Этот товар действительно востребованный. От правильности выбора зависит внешний вид документов, степень их сохранности, а также работоспособность офисной техники. Не всегда рационально экономить. Купить офисную бумагу оптом и в розницу можно по ссылке officedom.kz. В интернет-магазине officedom.kz представлен широкий ассортимент, а цены приятно удивят.

Перед тем, как выбирать офисную бумагу, нужно определиться с потребностью. Если присутствует нужда в сырье для ежедневной печати и личных нужд, то можно рассмотреть класс "С". Такая бумага подойдёт практически для всех основных видов офисного оборудования. Не стоит думать, что речь идёт о продукции предельно низкого качества. Она также соответствует нормам, просто выглядит не столь презентабельно и не отличается высоким показателем плотности.

Бумага класса "В" часто используют в тех офисах, где объём печати значительный. Такую бумагу успешно можно применять и для двухсторонней печати, без ущерба качеству и восприятию. Она отвечает всем требованиям, которые предъявляют производители современной техники для офиса. Бумагу класса "В" можно использовать и для обеспечения высокоскоростных принтов или для монохромной печати повышенного качества.

Бумага класса "А" может показаться кому-то идеальной. И это действительно так. Этот класс может похвастаться широким возможностями для выбора, когда речь идёт о плотности. Такая бумага может быть и матовой, и глянцевой.

Очень важно учитывать параметры техники. Не стоит игнорировать этот момент. Внимательно изучите инструкцию к принтеру, чтобы не ошибиться в выборе. Бумага должна соответствовать физическим и химическим параметрам, которые к ней предъявляются. Обратите внимание на чёткость обрезки края листа, а также геометрию последнего. Если продукт качественный, линии будут аккуратными и чистыми. В ином случае листы начнут слипаться и сминаться.

На белизну бумаги также стоит обращать внимание. Естественно предположить, что контраст изделия с яркой белизной и чёрных букв более приятен для восприятия.

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