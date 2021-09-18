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Как проходит голосование на Валааме (ФОТО)

Новости. Общество
11:00, 19 Сентября 2021

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На Валааме организовано голосование для 184 избирателей.

На острове Валаам в Карелии проходит трехдневное голосование. Всего на острове зарегистрированы 184 избирателя. Это послушники монастыря, войсковая часть и метеорологи.

По данным на 18 сентября, проголосовали 52 человека, в том числе 28 — вне помещения для голосования. 18 и 19 сентября на Валааме организованы выезды по дополнительной форме голосования по скитам.

В Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.

Голосование проводится в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Сегодня на избирательных участках Республики Карелия стартовал заключительный этап трехдневного голосования на выборах.

Ранее председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин назвал самые активные районы по явке на выборах.

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