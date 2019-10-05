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Новости. Общество
12:16, 05 Октября 2019
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Как проходит осенняя ярмарка в Петрозаводске: товары и цены (ФОТО)

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В столице Карелии начала работу юбилейная 25-ая ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции.

Ярмарка проходит в Петрозаводске с 4 по 15 октября на площадке на улице Инженерная.

Как сообщили в мэрии города, в мероприятии принимают участие продавцы из Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Воронежской, Тульской, Ленинградской областей, республики Марий Эл, Башкортостана, Беларуси и Карелии.

На ярмарке можно приобрести овощи и зелень из разных регионов, подсолнечное масло, мясо и субпродукты, колбасные изделия, мёд, керамическую посуду, корзины, сувениры и сельскохозяйственный инвентарь. В мэрии сообщили, что в этом году на ярмарке больше ассортимент рыбы.

Большой фоторепортаж, подготовленный на ярмарке, смотрите здесь.

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Комментарии

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однозначно
2019-10-05 13:21:41
Для торговли в городе построены светлые и просторные магазины, в которых полы моют каждые 30 минут. Работники проходят обязательный медосмотр и после туалета всегда моют руки. А вот покупать что-либо у этих грязнуль перекупщиков по завышенным ценам и последи вонючей лужи нет никакого желания.
Тюлень Ладожский
2019-10-05 13:06:23
Убрали удобную и чистую ярмарку с площади Кирова... Люди, наверное, обязательно попрутся на край города и будут, кое-как припарковавшись, месить грязищу. И птичка в плане мероприятий поставлена, и черни указано на её место.
тетка
2019-10-05 12:41:26
А чего ты лезешь в чужие карманы?
однозначно
2019-10-05 12:29:16
Нищие пенсионеры толпами валят на ярмарку, чтобы оставить там свои последние копейки. Либерасты, я правильно сказал ?
Гость
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