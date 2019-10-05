Как проходит осенняя ярмарка в Петрозаводске: товары и цены (ФОТО)

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В столице Карелии начала работу юбилейная 25-ая ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции.
Ярмарка проходит в Петрозаводске с 4 по 15 октября на площадке на улице Инженерная.
Как сообщили в мэрии города, в мероприятии принимают участие продавцы из Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Воронежской, Тульской, Ленинградской областей, республики Марий Эл, Башкортостана, Беларуси и Карелии.
На ярмарке можно приобрести овощи и зелень из разных регионов, подсолнечное масло, мясо и субпродукты, колбасные изделия, мёд, керамическую посуду, корзины, сувениры и сельскохозяйственный инвентарь. В мэрии сообщили, что в этом году на ярмарке больше ассортимент рыбы.
Большой фоторепортаж, подготовленный на ярмарке, смотрите здесь.
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