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Как сэкономить на бензине, рассказали российские автомобилисты

Новости. Общество
19:40, 09 Сентября 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Российские водители назвали способы сэкономить на топливе.

Более половины российских автовладельцев стараются снизить расходы на топливо. Это следует из исследования аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), пишет РБК. В опросе приняли участие более полутора тысяч водителей разного пола и возраста.

Большинство водителей назвали оплату горючего значительной статьей расходов. Так, 62% опрошенных заявили, что эти траты ощутимы, хоть и не критичны. А почти четверть респондентов признались, что заправка машины обходится им очень дорого.

Вот наиболее популярные у водителей способы снижения расхода топлива:

- придерживаться плавного стиля езды;

- реже пользоваться кондиционером;

- реже ездить.

Наиболее часто экономят горючее владельцы малолитражных машин, а также автомобилисты старше 55 лет.

Меньше всего обращают внимание на расход горючего владельцы автомобилей с мощными двигателями, а также молодые водители в возрасте от 18 до 24 лет. 44% водителей признались, что не делают ничего, чтобы экономить бензин. 

"Последние несколько лет автомобиль в России снова становится предметом роскоши. И дело не только в увеличении стоимости самого автомобиля, его обслуживания и расходов на топливо, но и в появлении косвенных расходов (страховка, хранение, парковка и многое другое), стоимость которых также постоянно растет. Владеть автомобилем становится достаточно дорого, поэтому многие склоняются к сокращению издержек и выбирают более экономичные модели", – пояснила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

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