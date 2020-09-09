Как сэкономить на бензине, рассказали российские автомобилисты

Российские водители назвали способы сэкономить на топливе.

Более половины российских автовладельцев стараются снизить расходы на топливо. Это следует из исследования аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), пишет РБК. В опросе приняли участие более полутора тысяч водителей разного пола и возраста.

Большинство водителей назвали оплату горючего значительной статьей расходов. Так, 62% опрошенных заявили, что эти траты ощутимы, хоть и не критичны. А почти четверть респондентов признались, что заправка машины обходится им очень дорого.





Вот наиболее популярные у водителей способы снижения расхода топлива:

- придерживаться плавного стиля езды;

- реже пользоваться кондиционером;

- реже ездить.

Наиболее часто экономят горючее владельцы малолитражных машин, а также автомобилисты старше 55 лет.

Меньше всего обращают внимание на расход горючего владельцы автомобилей с мощными двигателями, а также молодые водители в возрасте от 18 до 24 лет. 44% водителей признались, что не делают ничего, чтобы экономить бензин.

"Последние несколько лет автомобиль в России снова становится предметом роскоши. И дело не только в увеличении стоимости самого автомобиля, его обслуживания и расходов на топливо, но и в появлении косвенных расходов (страховка, хранение, парковка и многое другое), стоимость которых также постоянно растет. Владеть автомобилем становится достаточно дорого, поэтому многие склоняются к сокращению издержек и выбирают более экономичные модели", – пояснила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.