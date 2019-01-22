Как секс влияет на ум женщин

Врач-сексолог рассказал, как интимная близость влияет на физическое здоровье и умственные способности мужчин и женщин.

Кандидат медицинских наук, врач-сексолог Александр Полеев рассказал, что благодаря улучшению нейронных связей при возбуждении во время секса женщины умнеют. Что касается мужчин, повышение уровня гормона окситоцина снимает напряжение и агрессивность, пишет "Вечерняя Москва".

Поскольку интимной близости сопутствует учащение дыхания, улучшается вентиляция легких – в том числе участков, обычно не задействованных в этом процессе.

В результате орган дыхания очищается от возбудителей инфекций. То же самое происходит с гениталиями благодаря притоку крови, рассказал сексолог.

В целом регулярная интимная близость имеет множество положительных свойств, но рассматривать секс как панацею от всех болезней не следует, отмечает Полеев.