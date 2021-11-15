Как сотрудники ФСБ Карелии искали условных террористов (ФОТО)

В ФСБ рассказали, как бойцы провели плановое антитеррористическое командно-штабное учение.

Антитеррористическое командно-штабное учение состоялось 23 ноября в Суоярвском районе. Об этом информирует ФСБ.

Представители спецслужб отработали комплекс мероприятий по пресечению террористического акта и поиску условной диверсионно-террористической группы на участке местности вне пределов населенных пунктов.

В рамках подготовки к учению был проведен ряд практических тренировок: обследование с применением робототехнического комплекса «заминированного» автомобиля; поиск условной диверсионно-террористической группы в лесном массиве, в том числе с применением беспилотного летательного аппарата; экстренная эвакуация «раненого» сотрудника подразделения специального назначения.

Ранее сообщалось, как сотрудники ФСБ Карелии понарошку освободили заложников, захваченных на борту судна.