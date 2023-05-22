Как тяжелобольному ребенку в Карелии получить паллиативную помощь

В Карелии создана детская выездная паллиативная служба.

С начала года в республике работает выездная паллиативная служба. В составе медицинской бригады есть педиатр, невролог, анестезиолог, психолог и старший фельдшер отделения. Они осуществляют динамический патронаж над детьми, оказывают ребёнку специализированную паллиативную медицинскую помощь на дому. Консультируют родителей, обучают их навыкам ухода за тяжелобольными детьми. Кроме того, сотрудники службы оказывают психологическую помощь маленьким пациентам и их родным. При наличии медицинских показаний ребёнку назначают обезболивающие лекарственные препараты. Если маленького пациента нужно госпитализировать, оформить направление, то это также может сделать выездная служба.

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