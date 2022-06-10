Как в Карелии проходит фестиваль калитки (ФОТО)

Республиканский фестиваль карельской калитки проходит в эти минуты в Карелии: на нем презентуют оригинальные блюда.

Мероприятие проходит в Сортавале на территории туркомплекса «Пийпун Пиха».

Ранее сообщалось, что на фестивале гости смогут принять участие в мастер-классах по выпечке калиток, изготовлению сувениров, сразиться в карельские городки «кююккя», приобрести изделия ручной работы, посмотреть выступление лучших фольклорных коллективов Карелии и поддержать участников кулинарного конкурса «Калитка, калиточка».